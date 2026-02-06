Токаев принял заместителей министра обороны
Сегодня, 14:33
95Фото: BAQ.KZ - архив
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителей министра обороны Казахстана, передает BAQ.KZ.
Как сообщили акорда, Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных cил Каныша Абубакирова и заместителя министра обороны Аскара Мустабекова.
В ходе встречи Глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности оборонного ведомства.
