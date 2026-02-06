Токаев принял заместителей министра обороны

Сегодня, 14:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ - архив Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:33
95
Фото: BAQ.KZ - архив

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителей министра обороны Казахстана, передает BAQ.KZ.

Как сообщили акорда, Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных cил Каныша Абубакирова и заместителя министра обороны Аскара Мустабекова.

В ходе встречи Глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности оборонного ведомства.

Самое читаемое

Наверх