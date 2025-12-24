Глава государства подписал указ "О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году". Документом утверждены лауреаты премии по четырем номинациям, передает BAQ.KZ.

В номинации "Проза" награда присуждена Әлменбет Арману Ерланұлы за произведение "Тергеуші". Лауреатом в номинации "Поэзия" стал Исжанов Саян Кенжегалиевич за сборник стихотворений "Құмдағы хикая".

В номинации "Драматургия" премия присуждена Мустафиеву Бауыржану Ширмединұлы за драматическое произведение "Ақ киіз". В категории "Детская литература" лауреатом признан Тілегенов Асылан Біржанұлы за сборник стихотворений "Жазда атамның ауылында...".

К слову, специальная Президентская литературная премия ежегодно присуждается молодым авторам за вклад в развитие современной казахстанской литературы и поддержку новых имен в национальном литературном процессе.