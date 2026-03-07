  • Главная
  • Новости
  • Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны

Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны

Эти меры смягчат напряженность на Ближнем Востоке, считает Президент Казахстана.

Сегодня 2026, 14:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 14:50
Сегодня 2026, 14:50
223
Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление Президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны, передает BAQ.KZ. 

Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке.

Самое читаемое

Наверх