Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
Эти меры смягчат напряженность на Ближнем Востоке, считает Президент Казахстана.
Сегодня 2026, 14:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:50Сегодня 2026, 14:50
223Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление Президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны, передает BAQ.KZ.
Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке.
Самое читаемое
- В "Астана-РЭК" прокомментировали странную вспышку в небе над столицей
- ВИЧ в Казахстане: где живёт больше всего носителей инфекции - свежая статистика от Минздрава
- Почти 100 лет печёт хлеб: история одного предприятия в СКО
- Казахстанцы просят Air Astana вернуть их домой из-за эскалации на Ближнем Востоке
- Трамп назвал условие сделки с Ираном