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Токаев призвал дипломатов к сотрудничеству в «неспокойном и турбулентном мире»

18 Сентября 2026, 14:20
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Акорда 18 Сентября 2026, 14:20
18 Сентября 2026, 14:20
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов восьми государств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Церемония состоялась во Дворце Независимости в Астане.

Верительные грамоты Главе государства вручили посол Арабской Республики Египет Самех Шехата, посол Швейцарской Конфедерации Кристина Хонеггер-Золотухин, посол Эстонской Республики Марье Лууп, посол Султаната Оман Салах Джабуб, посол Венгрии Ференц Цомбош, посол Республики Гвинея-Бисау Браима Эмбало, посол Федеративной Республики Нигерия Джозеф Олусола Иджи и посол Королевства Дания Ларс Туесен.

Обращаясь к дипломатам, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придерживается миролюбивого внешнеполитического курса и проводит сбалансированную и конструктивную внешнюю политику.

«Сегодня действительно важный день – как для вас, представителей соответствующих стран, так и для Республики Казахстан. Убежден, что мы должны работать сообща, поскольку Казахстан является миролюбивым государством. Мы проводим сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Мы стремимся создать благоприятные условия для проведения реформ в стране», – сказал Президент.

Глава государства заверил послов в готовности казахстанских государственных органов к взаимодействию и сотрудничеству.

«Хотел бы заверить вас, что двери Министерства иностранных дел, государственных органов, включая резиденцию Президента, всегда будут открыты для вас, поскольку нам необходимо держаться вместе в этом весьма неспокойном и турбулентном мире», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

 

 

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