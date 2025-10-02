Токаев призвал к ответственному применению искусственного интеллекта
Токаев выступил на форуме Digital Bridge 2025.
Сегодня в Астане начал работу крупнейший международный технологический форум Digital Bridge 2025, передает BAQ.KZ.
Во время выступления на пленарном заседании форума Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий должно служить исключительно во благо человечества.
Глава государства напомнил, что Казахстан последовательно выступает за мир и безопасность в глобальной политике и цифровой повестке.
"Такие вопросы, как установление чётких нормативных рамок и гарантии равного доступа всех стран к современным технологиям и ресурсам, занимают центральное место в международных обсуждениях. Наша задача состоит в том, чтобы направить эти новые технологии на благо человечества, сделав их ключевыми движущими силами в процессе сотрудничества. Тридцать лет назад Казахстан отказался от ядерного оружия, сделав исторический выбор в пользу мира и его безопасности. Сегодня наша страна продолжает выступать за то, чтобы искусственный интеллект использовался только в мирных целях", - отметил он.
В своей речи Токаев сделал акцент на недопустимости милитаризации цифровых разработок.
"Единственное применение искусственного интеллекта в военной сфере, в кибератаках или в любых проектах, которые могут угрожать международной стабильности, недопустимо. Подобные инициативы не должны находить места в глобальной цифровой повестке. Искусственный интеллект обязан оставаться инструментом созидания, а не разрушения", - подчеркнул Президент.
Также Глава государства заявил, что Казахстан поставил перед собой амбициозную задачу - в кратчайшие сроки превратиться в цифровую державу.
"Я посвятил своё ежегодное послание вопросам цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Наша цель ясна: в течение трёх лет Казахстан должен стать настоящей цифровой страной. Это очень масштабная задача, которая потребует не только внедрения современных технологий, но и создания мощной образовательной и исследовательской базы. Мы уже начали активную работу по созданию единой цифровой экосистемы страны", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
