Сегодня в Астане начал работу крупнейший международный технологический форум Digital Bridge 2025, передает BAQ.KZ.

Во время выступления на пленарном заседании форума Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий должно служить исключительно во благо человечества.

Глава государства напомнил, что Казахстан последовательно выступает за мир и безопасность в глобальной политике и цифровой повестке.

"Такие вопросы, как установление чётких нормативных рамок и гарантии равного доступа всех стран к современным технологиям и ресурсам, занимают центральное место в международных обсуждениях. Наша задача состоит в том, чтобы направить эти новые технологии на благо человечества, сделав их ключевыми движущими силами в процессе сотрудничества. Тридцать лет назад Казахстан отказался от ядерного оружия, сделав исторический выбор в пользу мира и его безопасности. Сегодня наша страна продолжает выступать за то, чтобы искусственный интеллект использовался только в мирных целях", - отметил он.

В своей речи Токаев сделал акцент на недопустимости милитаризации цифровых разработок.

"Единственное применение искусственного интеллекта в военной сфере, в кибератаках или в любых проектах, которые могут угрожать международной стабильности, недопустимо. Подобные инициативы не должны находить места в глобальной цифровой повестке. Искусственный интеллект обязан оставаться инструментом созидания, а не разрушения", - подчеркнул Президент.

Также Глава государства заявил, что Казахстан поставил перед собой амбициозную задачу - в кратчайшие сроки превратиться в цифровую державу.