Токаев призвал запретить военную активность в Каспийском море
Президент подчеркнул значение Каспия для экологии и призвал исключить военное присутствие в регионе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением о необходимости защиты Каспийского моря и призвал международных партнёров объединить усилия для его сохранения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что Каспий остаётся одним из ключевых экологических объектов региона.
«Еще одним объектом заботы для нашей страны является Каспийское море. Охрана этого водоема имеет огромное значение для поддержания экологического баланса, биоразнообразия и устойчивого развития региона», — заявил Токаев.
Президент отметил, что Казахстан уже предпринимает конкретные шаги для защиты экосистемы Каспия.
«Поэтому Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению дальнейшей деградации Каспийского моря и создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества», — подчеркнул он.
Глава государства призвал международное сообщество поддержать эти инициативы.
«Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния. Поэтому любое применение вооруженных сил в прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено», — заявил Президент.
