Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Международный день действий против ядерных испытаний напомнил о трагическом опыте страны и призвал к глобальному миру и разоружению, передает BAQ.KZ.

"Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Эта памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана. Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность – это высшие ценности, объединяющие всё человечество", – написал Токаев в соцсети X.

Инициатива Казахстана по отказу от ядерного оружия уже давно признана на международной арене одной из ключевых в борьбе за мир и безопасность.