Токаев назвал вклад ученых в снижение международной напряженности особенно значимым
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал представителей мирового научного и университетского сообщества активнее участвовать в обсуждении международных проблем. Об этом Глава государства заявил, выступая на III Форуме стратегических партнеров в Астане.
«В нынешних условиях нестабильности и неопределенности мировому университетскому сообществу необходимо обозначить свою позицию и высказать свои предложения. Представители научного сообщества вносят весомый вклад в снижение международной напряженности», сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что форум собрал известных ученых, специалистов и экспертов в области образования. Одной из центральных тем встречи стало международное научное сотрудничество.
«Сегодня прозвучало немало ценных соображений и конструктивных идей, касающихся развития науки и решения других актуальных вопросов. Несомненно, все они будут способствовать укреплению потенциала высшего образования в Казахстане и за рубежом», подчеркнул Глава государства.
III Международный форум стратегических партнеров открылся в Астане 18 ноября. По данным Министерства науки и высшего образования, мероприятие объединило более 400 представителей казахстанских и зарубежных университетов, научных организаций и других участников сферы образования.
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