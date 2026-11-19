Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал представителей мирового научного и университетского сообщества активнее участвовать в обсуждении международных проблем. Об этом Глава государства заявил, выступая на III Форуме стратегических партнеров в Астане.

«В нынешних условиях нестабильности и неопределенности мировому университетскому сообществу необходимо обозначить свою позицию и высказать свои предложения. Представители научного сообщества вносят весомый вклад в снижение международной напряженности», сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что форум собрал известных ученых, специалистов и экспертов в области образования. Одной из центральных тем встречи стало международное научное сотрудничество.

«Сегодня прозвучало немало ценных соображений и конструктивных идей, касающихся развития науки и решения других актуальных вопросов. Несомненно, все они будут способствовать укреплению потенциала высшего образования в Казахстане и за рубежом», подчеркнул Глава государства.

III Международный форум стратегических партнеров открылся в Астане 18 ноября. По данным Министерства науки и высшего образования, мероприятие объединило более 400 представителей казахстанских и зарубежных университетов, научных организаций и других участников сферы образования.