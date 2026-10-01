Токаев призвал молодежь развивать критическое мышление в эпоху ИИ

Президент Касым-Жомарт Токаев на международном форуме AI & Digital Bridge-2026 рассказал о возможностях искусственного интеллекта и рисках, которые возникают по мере его развития.

Глава государства отметил, что новые технологии открывают большие возможности для молодежи, в том числе в сфере образования. Однако, по его словам, важно не только уметь пользоваться искусственным интеллектом, но и сохранять способность самостоятельно анализировать информацию.

«Важно, чтобы наши молодые соотечественники эффективно использовали эти возможности и формировались как образованные личности, свободно применяющие искусственный интеллект и обладающие критическим мышлением», – подчеркнул Президент.

Отдельно Токаев остановился на вопросах безопасности. По его словам, распространение ИИ ставит перед государствами новые задачи — от защиты персональных данных и борьбы с недостоверной информацией до обеспечения прозрачности алгоритмов.

«Кибербезопасность, защита данных, достоверность информации, прозрачность алгоритмов и ответственность за принимаемые решения – все эти вопросы требуют своевременного реагирования», – сказал Глава государства.

Президент назвал искусственный интеллект мощным инструментом, результат применения которого в конечном счете зависит от человека.

«По сути, искусственный интеллект можно назвать мощным инструментом и даже оружием современности. Поэтому принесет ли он мировому развитию пользу или вред, в первую очередь зависит от самого человечества», – заявил Токаев.

При этом Казахстан, по словам Президента, выступает за международное сотрудничество в сфере ИИ. Странам необходимо обмениваться знаниями, проводить совместные исследования, привлекать инвестиции и поддерживать специалистов.

Токаев подчеркнул, что технологии должны служить людям, а ограничения и технологические барьеры могут увеличить разрыв между государствами.

В завершение Президент заявил, что в Казахстане уже создана основа для развития новой технологической экономики. Теперь одна из основных задач — сделать результаты цифровизации заметными для граждан.

«Казахстан имеет все необходимые предпосылки, чтобы занять достойное место в новой технологической эпохе. Наш успех будет зависеть от глубоких знаний, смелых решений, прагматичного подхода и ответственных действий», – подытожил Глава государства.

На пленарном заседании технологического форума также выступили председатель и генеральный директор General Atlantic Уильям Форд, вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян, основатель Network School Баладжи Шринивасан, основатель OneWeb, E-Space Грег Уайлер.