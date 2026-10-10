Токаев призвал объединить усилия стран для спасения Каспийского моря

Президент Казахстана предложил развивать совместные экологические проекты, восстановить водный сток рек и завершить формирование постоянного Секретариата Тегеранской конвенции, передает BAQ.KZ.

– Эти проекты должны охватывать как морскую акваторию, так и питающие Каспий речные бассейны. Нам предстоит восстановить водный сток, дельты рек и водно-болотные угодия, привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения. Подспорьем в этой работе могут и должны стать гранты, льготное кредитование, другие каналы климатического финансирования, – считает Президент Казахстана.

Кроме того, Президент подчеркнул необходимость завершить создание постоянно действующего Секретариата Тегеранской конвенции.

– Нам нужен действенный механизм, способный обеспечивать преемственность решений, координацию деятельности и контроль за реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Казахстан продолжит работу по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, потому что наша общая задача – повысить эффективность глобального управления водными ресурсами и при этом уделить приоритетное внимание экологическому состоянию Каспия. Водная безопасность должна занять достойное место в международной повестке наряду с вопросами продовольственной, энергетической и климатической безопасности, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент, Каспий – это единая экосистема, не признающая государственных границ, поэтому общий успех невозможен без скоординированных действий в международных организациях и на финансовых рынках.