Токаев призвал прогрессивные политические силы сплотиться на новом этапе реформ

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью о ключевых изменениях в развитии страны и текущем этапе государственных реформ на торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане.

По словам Главы государства, Казахстан сегодня проходит этап обновления модели государственности и движется по пути единой и созидательной нации.

"Есть все основания говорить, что последние годы для нашей страны стали периодом исторического поворота. Масштабные реформы дают новый импульс во всех сферах. Особенно глубокие изменения происходят в общественном сознании. Обновились содержание и подходы во внутренней политике", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как отмечает Президент, встране утверждаются такие ценности, как солидарность, трудолюбие, дисциплинированность, бережливость, меняются мировоззрение и модели поведения граждан.