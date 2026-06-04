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Токаев призвал прогрессивные политические силы сплотиться на новом этапе реформ

Сегодня 2026, 17:35
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Акорда Сегодня 2026, 17:35
Сегодня 2026, 17:35
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью о ключевых изменениях в развитии страны и текущем этапе государственных реформ на торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане.

По словам Главы государства, Казахстан сегодня проходит этап обновления модели государственности и движется по пути единой и созидательной нации.

"Есть все основания говорить, что последние годы для нашей страны стали периодом исторического поворота.   Масштабные реформы дают новый импульс во всех сферах. Особенно глубокие изменения происходят в общественном сознании. Обновились содержание и подходы во внутренней политике", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как отмечает Президент, встране утверждаются такие ценности, как солидарность, трудолюбие, дисциплинированность, бережливость, меняются мировоззрение и модели поведения граждан.

"Наши соотечественники стремятся жить в Справедливой, Культурной, Чистой и Безопасной стране. Именно поэтому в нашем обществе утверждается нетерпимость к любым правонарушениям и противоправным действиям.   Впереди нас ждет большая работа. Уверен, что общими силами мы успешно справимся с поставленными задачами", – подчеркнул Глава государства.

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