Токаев призвал реформировать ООН и повысить её эффективность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обновления подходов в деятельности Организации Объединённых Наций, сообщает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что организация, созданная 80 лет назад, сегодня сталкивается с вызовами, требующими реформ.

«Организация была создана 80 лет назад, и правы те, кто утверждает, что она устарела и даже пришла в упадок. Нам нужно обратить внимание на содержание Устава ООН, в котором упоминаются так называемые «вражеские государства». Да, 80 лет назад все было совершенно ясно. Сегодня же так называемые «вражеские государства» играют чрезвычайно важную роль в поддержке и финансировании Организации и в содействии процессу поддержания мира. Самое главное – повысить уровень эффективности и авторитет ООН», - отметил Президент.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость превентивной дипломатии в предотвращении конфликтов.

«Этот вопрос обсуждается уже много лет, по крайней мере, последние 30 лет. Но ничего не происходит, кроме очень красивых выступлений, деклараций и так далее. Считаю, нам необходимо сосредоточиться на мерах по прогнозированию региональных или глобальных конфликтов, это и есть превентивная дипломатия. Одновременно мы должны объединить усилия по поддержке эффективной многосторонней дипломатии», - подытожил свое выступление Глава государства.

Президент акцентировал внимание на необходимости практических шагов для укрепления роли ООН в современных условиях.