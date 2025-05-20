"Чистота и культура – понятия взаимосвязанные. Чем выше уровень культуры в обществе, тем более просвещенным становится его сознание. Еще одна необходимая составляющая национального развития – стремление к знаниям и обучению. Недаром выдающийся писатель Шерхан Муртаза говорил: "Мәдениеттің мәйегі – кітап" ("Книги – суть культуры"). Если мы хотим построить передовое государство, то в первую очередь мы должны стать читающей страной. Конечно, в мире, где интернет пользуется столь широким влиянием, это непросто, но мы все должны идти к поставленной цели. И для этого сегодня принимаются конкретные меры. Учреждена специальная Президентская премия для молодых писателей. В этом году мы впервые отметили Национальный день книги. Данное ценное начинание получило широкую поддержку общественности, особенно молодежи. Подобные созидательные шаги будут предприниматься и в дальнейшем", – отметил Президент.