Президент Казахстана: Мы должны стать читающей страной
Вчера, 13:07
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Вчера, 13:07Вчера, 13:07
450Фото: Акорда
Глава государства подчеркнул, что благоустройство страны – общая задача, требующая участия каждого, и обратил внимание на особый смысл общенациональной акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.
"Чистота и культура – понятия взаимосвязанные. Чем выше уровень культуры в обществе, тем более просвещенным становится его сознание. Еще одна необходимая составляющая национального развития – стремление к знаниям и обучению. Недаром выдающийся писатель Шерхан Муртаза говорил: "Мәдениеттің мәйегі – кітап" ("Книги – суть культуры"). Если мы хотим построить передовое государство, то в первую очередь мы должны стать читающей страной. Конечно, в мире, где интернет пользуется столь широким влиянием, это непросто, но мы все должны идти к поставленной цели. И для этого сегодня принимаются конкретные меры. Учреждена специальная Президентская премия для молодых писателей. В этом году мы впервые отметили Национальный день книги. Данное ценное начинание получило широкую поддержку общественности, особенно молодежи. Подобные созидательные шаги будут предприниматься и в дальнейшем", – отметил Президент.
Глава государства напомнил, что в последние годы в стране были проведены масштабные реформы, охватившие все сферы жизни – от политики до экономики.
"Начала меняться и адаптироваться к современным реалиям наша национальная идентичность. Это еще один значимый результат реформ. Особую роль в этом процессе играют культура и искусство, обладающие мощным просветительским потенциалом. Именно они способствуют обновлению национального сознания. Ваши произведения служат ориентиром для подрастающего поколения. В обществе постепенно утверждаются новые этические нормы и ценности. Благодаря искусству и образованию наша молодежь растет созидательной, новаторской и трудолюбивой. Только следуя этому пути, мы станем по-настоящему Справедливым, Безопасным, Чистым и Процветающим государством. Уверен, работники культуры и искусства и впредь будут вносить свою лепту в это важное дело", – сказал Глава государства.
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