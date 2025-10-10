Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ, передает BAQ.KZ.

Приветствуя участников заседания, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность таджикской стороне и лично Президенту Эмомали Рахмону за безупречную организацию саммита и традиционно теплое гостеприимство.

Президент напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Великой Победы во Второй мировой войне

"В Казахстане свято чтут беспримерный подвиг наших отцов и матерей, поколения победителей, в тяжелейших условиях защитивших общечеловеческие ценности во имя развития всех государств. В странах СНГ, включая Казахстан, достойно отметили этот замечательный юбилей, венцом праздничных мероприятий стали грандиозные по масштабам и содержанию торжественные парады в Москве и Пекине. Наш моральный долг – бережно хранить память о героях и всех реальных участниках этой самой кровопролитной в истории человечества войне. К сожалению, спустя 80 лет после Великой Победы над фашизмом мир вновь столкнулся с опасностью глобального конфликта с самыми тяжелыми последствиями для человеческой цивилизации. Казахстан выступает против попыток фальсификации истории Второй мировой войны, принижения исторического значения Великой Победы над фашизмом. С тревогой воспринимаем процессы эрозии основ международного права, катастрофического снижения уровня доверия между государствами, усиление конфронтационной риторики, наступление кризиса многосторонней дипломатии, заметного ослабления миротворческого потенциала Организации Объединенных Наций. В этих условиях геополитических потрясений критически важно объединить усилия стран СНГ и всех наших сторонников для ликвидации конфликтогенных факторов. Это можно сделать только при наличии взаимопонимания и согласованных действий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.