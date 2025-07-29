Казахстан продолжает проводить масштабные реформы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности страны, и готов предоставлять иностранным предпринимателям, включая турецкий бизнес, широкие возможности для развития. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев сообщил во время официального визита в Турцию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Одной из ключевых тем переговоров лидеров двух стран стало развитие энергетического партнерства. Стороны обсудили перспективы увеличения экспорта казахстанской нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан, а также реализацию совместных проектов в электроэнергетике. Президент пригласил турецкие компании принять участие в программах по снижению дефицита электроэнергии и выразил уверенность в эффективном сотрудничестве между "КазМунайГазом" и государственной нефтегазовой компанией Turkiye Petroleum.

Отдельное внимание было уделено возможностям в переработке сырья. Токаев сообщил, что новый Налоговый кодекс предусматривает внедрение режима роялти, стимулирующего углублённую переработку природных ресурсов. В этой связи он предложил турецким инвесторам рассмотреть участие в горнодобывающих проектах и создании совместного фонда для их финансирования.

Сотрудничество в аграрной сфере также признано перспективным. Сегодня Турция занимает лидирующие позиции по импорту казахстанского зерна, хлопка и зерновой клейковины. В стране реализуется 23 инвестиционных проекта с участием турецкого бизнеса в сфере сельского хозяйства на сумму 1,3 миллиарда долларов. Из них 18 проектов уже введены в эксплуатацию, а производимая продукция поставляется на международные рынки.