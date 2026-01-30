Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме волонтеров, отметил необходимость создания новых платформ для обмена опытом и координации волонтерских инициатив на международном уровне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

"Предстоит усилить международное взаимодействие.

Казахстан участвует в Программе добровольцев ООН, что позволяет нашим гражданам приобрести уникальный опыт работы в глобальных волонтерских структурах. Важно обеспечить дальнейшее участие наших добровольцев в этой Программе.

Считаю, что следует создавать новые платформы для обмена опытом и координации волонтерских инициатив на международном уровне.

Помимо ООН, Казахстан развивает добровольческое движение в рамках таких очень важных организаций, как ШОС, СВМДА, СНГ. К примеру, в этом году по нашей инициативе в Казахстане пройдет первый Форум волонтеров стран – участниц Содружества Независимых Государств.

Как вы знаете, в Казахстане мы проводим Международный год добровольцев под девизом "Вместе – ради устойчивого будущего!"

В рамках Регионального экологического саммита, который состоится под эгидой ООН в Астане в апреле нынешнего года, намечена специальная сессия по волонтерству. Это мероприятие будет способствовать реализации лучших волонтерских проектов в сфере экологии.

Кроме того, запланированы Неделя действий на Каспийском море и Международная волонтерская неделя восстановления природы Приаралья. Для участия в них будут приглашены волонтеры из разных стран.

Поддерживаю эти инициативы, направленные на сохранение уникальных экосистем нашего обширного региона", – сказал Глава государства.