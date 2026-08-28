Токаев призвал усилить поддержку детей с ограниченными возможностями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разработать закон о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства сказал на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.

Президент отметил, что новому составу Курултая предстоит продолжить работу над законодательными инициативами, которые не успел рассмотреть прежний двухпалатный Парламент.

«Курултаю также предстоит принять ряд законопроектов, которые не успел рассмотреть прежний депутатский корпус двухпалатного Парламента. Самого пристального внимания требует разработка закона о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями. Этот вопрос я поднимал на заседании Национального курултая в Бурабае», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в стране необходимо сформировать эффективную систему адресной поддержки детей с ограниченными возможностями, в том числе обеспечить им доступ к полноценному образованию.

«Нам важно создать эффективную систему адресной поддержки таких детей. Следует обеспечить условия для получения ими полноценного образования. Наряду с этим требуется повысить качество медицинского и социального обслуживания», – подчеркнул Президент.

Токаев также заявил о необходимости развития специализированной инфраструктуры в регионах.

«Подобные центры для детей следует открыть во всех областных центрах и крупных районах. Рассчитываю, что спонсоры также примут участие в этом благом деле», – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что поддержка граждан, которые действительно нуждаются в помощи, должна оставаться одной из задач государства.

«Государство должно поддерживать всех, кто действительно нуждается в заботе. Это моя принципиальная позиция», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, новому составу Курултая предстоит законодательно закрепить механизмы комплексной поддержки детей с ограниченными возможностями, включая вопросы образования, медицинского и социального обслуживания.