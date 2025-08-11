Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

В совещании приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, члены Правительства, руководители центральных государственных органов.

В своем выступлении Президент отметил, что сейчас в мире происходят значительные технологические изменения, связанные со стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ).

"Эта технология напрямую влияет на развитие всех стран мира, без нее сейчас невозможно выдержать глобальную конкуренцию. Одним словом, передовые технологии стали залогом национальной независимости, движущей силой экономического роста. Мы добились определенного прогресса в области искусственного интеллекта, но расслабляться нельзя. Необходимо активно работать в этом стратегическом направлении. Считаю эту работу одним из важнейших приоритетов. По прогнозу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), к 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достичь 4,8 трлн долларов. А его доля в мировой технологической индустрии увеличится от 7 до 29 процентов. Это беспрецедентный рост. Искусственный интеллект открывает широкие возможности для развития", – заявил Глава государства.

По его словам, в этой сфере обостряется глобальная конкуренция.