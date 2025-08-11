Токаев призвал ускорить создание национальной цифровой экосистемы
Глава государства провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.
В совещании приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, члены Правительства, руководители центральных государственных органов.
В своем выступлении Президент отметил, что сейчас в мире происходят значительные технологические изменения, связанные со стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ).
"Эта технология напрямую влияет на развитие всех стран мира, без нее сейчас невозможно выдержать глобальную конкуренцию. Одним словом, передовые технологии стали залогом национальной независимости, движущей силой экономического роста. Мы добились определенного прогресса в области искусственного интеллекта, но расслабляться нельзя. Необходимо активно работать в этом стратегическом направлении. Считаю эту работу одним из важнейших приоритетов. По прогнозу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), к 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достичь 4,8 трлн долларов. А его доля в мировой технологической индустрии увеличится от 7 до 29 процентов. Это беспрецедентный рост. Искусственный интеллект открывает широкие возможности для развития", – заявил Глава государства.
По его словам, в этой сфере обостряется глобальная конкуренция.
"В июле 2025 года Администрацией Президента Дональда Трампа представлена стратегия America’s AI Action Plan, в которой ИИ признан важнейшим инструментом технологического, экономического и оборонного лидерства США. Нашим специалистам следует внимательно изучить этот и другие аналогичные документы, сделать практические выводы. В свою очередь Китайская Народная Республика инициировала создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ. Цель – продвижение многостороннего подхода к управлению ИИ, сокращение цифрового разрыва, развитие этики и устойчивое применение ИИ. Считаю, предложение Китая о создании такой организации надо поддержать, принять участие в подготовительных мероприятиях. Это в интересах нашей страны. Основная цель Казахстана – стать цифровым хабом в Евразии. Для этого необходимо перейти к конкретным действиям. Важно системно подходить к каждому вопросу, принимать взвешенные решения и строго контролировать их реализацию. Ранее я уже говорил об ускорении создания единой национальной цифровой экосистемы. Я поручал подготовить необходимую инфраструктуру, разработать законодательную базу и систему сбора данных, а также начать работу по внедрению искусственного интеллекта. Однако ход исполнения этих поручений неудовлетворителен", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Самое читаемое
- Команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- С начала войны семья Кадырова получила почти 150 наград — глава Чечни обогнал всех
- В Казахстане разрешили развод без второго супруга: мнение эксперта