Токаев призвал жестко пресекать вандализм после инцидента в Ыбыкты Сай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии награждения работников культуры и искусства высказался о случаях вандализма в отношении исторических и природных объектов, передает BAQ.KZ.

Глава государства заявил, что для формирования прогрессивного общества необходимо противостоять проявлениям бескультурья и варварства.

"Если мы намерены стать прогрессивной нацией, прежде всего, мы должны поставить надежный заслон всем постыдным проявлениям бескультурья, варварства, то есть вандализму в обществе", - сказал Президент.

"К сожалению, в последнее время участились случаи преднамеренной порчи исторических и культурных объектов. Например, по недавнему инциденту в урочище Ыбықты Сай в Мангистауской области профильные органы должны принять жесткие правовые меры. Мы все должны решительно противостоять таким противоправным инцидентам. Принципы законопослушания, природолюбия, ответственности, созидательного патриотизма должны укорениться в общественном сознании, став основой мировоззрения и поведенческих установок всех граждан, особенно подрастающего поколения", - подчеркнул Глава государства.

О чем идет речь

Ранее в Мангистауской области полиция установила личность молодого человека, который оставил надписи на скалах урочища Ыбыкты Сай. Видео с его действиями распространилось в социальных сетях.

На кадрах было видно, как он наносит на каменную поверхность свое имя и государственный номер автомобиля. Позже правоохранители сообщили, что нарушителем оказался гражданин 2005 года рождения.

Молодого человека привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, а материалы дела направили в суд.

Кроме того, его обязали удалить надписи и восстановить поврежденный участок.

В полиции напомнили, что природные и исторические объекты являются общенациональным достоянием, а их порча влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Еще один случай в Мангистау

Ранее в Тупкараганском районе Мангистауской области неизвестные самовольно изменили внешний вид скальной мечети Капам ата, относящейся к объектам историко-культурного наследия.

По данным местных властей, в одном из скальных помещений установили пластиковые окна и дверь, а часть объекта заложили кирпичом. Сейчас полиция ищет причастных, а сам памятник планируют восстановить в первоначальном виде.