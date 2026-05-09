В Мангистауской области вандала обязали стереть надписи на скалах
Природные и исторические объекты являются общенациональным достоянием.
Сегодня 2026, 21:02
117Фото: Polisia.kz
В Мангистауской области полиция установила личность молодого человека, оставившего надписи на скалах урочища Ыбыкты Сай. Видео с его действиями ранее распространилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
На кадрах видно, как он наносит на каменные породы своё имя и государственный номер автомобиля. В ходе проверки правоохранители выяснили, что нарушителем является гражданин 2005 года рождения.
Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, материалы дела направлены в суд.
Помимо этого, его обязали удалить нанесённые надписи и привести повреждённый участок в первоначальное состояние.
В полиции напомнили, что природные и исторические объекты являются общенациональным достоянием, а их порча влечёт ответственность в соответствии с законодательством.