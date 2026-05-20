В Мангистау неизвестные изменили облик скальной мечети Капам ата

В Тупкараганском районе Мангистауской области неизвестные самовольно изменили внешний вид скальной мечети Капам ата, которая относится к объектам историко-культурного наследия. Об этом сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела региона.

По информации Lada.kz, в одном из скальных углублений памятника были установлены пластиковые окна и дверь, а часть объекта заложили кирпичом. Факт изменения облика мечети обнаружили в декабре 2025 года.

Скальная мечеть Капам ата расположена в 22 километрах к северо-западу от села Таучик и датируется XIX веком. Подземное культовое сооружение связано с суфийскими и традиционными религиозными практиками региона. Объект был вырублен в мягкой горной породе и находится в открытой степной местности.

Как сообщили в управлении культуры, летом 2025 года специалисты провели историко-культурную экспертизу, которая подтвердила ценность памятника и необходимость его государственной охраны. На тот момент мечеть сохраняла первоначальный облик.

Власти расценили изменения как нанесение ущерба объекту историко-культурного наследия. Информация о произошедшем направлена в акимат Тупкараганского района и полицию. Сейчас ведётся поиск человека, причастного к самовольной реконструкции.

В ведомстве отметили, что объект планируют восстановить в первоначальном виде за счёт нарушителя. Кроме того, ему может грозить административная ответственность по статье о нарушении законодательства об охране объектов историко-культурного наследия.