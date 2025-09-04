  • 4 Сентября, 18:41

Токаев произвел кадровые перестановки в Агентстве по регулированию финрынка

Назначен новый первый зампред Агентства по регулированию финансового рынка.

Сегодня, 17:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев произвел кадровые перестановки в Агентстве по регулированию финрынка Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
154

Распоряжением Главы государства в структуре Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произошли кадровые изменения, передает BAQ.KZ.

Тимур Абилкасымов назначен на должность первого заместителя председателя Агентства. До этого он занимал иную руководящую позицию, от которой в связи с новым назначением был освобождён.

Одновременно с этим, Нурлан Абдрахманов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя ведомства, освобождён от занимаемой должности.

Самое читаемое

Наверх