Токаев произвел кадровые перестановки в Агентстве по регулированию финрынка
Назначен новый первый зампред Агентства по регулированию финансового рынка.
Сегодня, 17:05
Распоряжением Главы государства в структуре Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произошли кадровые изменения, передает BAQ.KZ.
Тимур Абилкасымов назначен на должность первого заместителя председателя Агентства. До этого он занимал иную руководящую позицию, от которой в связи с новым назначением был освобождён.
Одновременно с этим, Нурлан Абдрахманов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя ведомства, освобождён от занимаемой должности.
