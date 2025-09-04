Распоряжением Главы государства в структуре Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произошли кадровые изменения, передает BAQ.KZ.

Тимур Абилкасымов назначен на должность первого заместителя председателя Агентства. До этого он занимал иную руководящую позицию, от которой в связи с новым назначением был освобождён.

Одновременно с этим, Нурлан Абдрахманов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя ведомства, освобождён от занимаемой должности.