Еркебулан Сапиев, занимающий пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Турецкой Республике, назначен также Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству.

Барлыбай Садыков стал новым Послом Казахстана в Республике Кения и одновременно Постоянным представителем при Отделении ООН в Найроби. Он освобожден от должности посла в Эфиопии.