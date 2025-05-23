Токаев произвел ряд ключевых дипломатических назначений
Назначены новые послы Казахстана в Эфиопии, ОАЭ, Кении и Турции.
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Касым-Жомарт Токаев подписал указы о ряде важных кадровых назначений в дипломатическом корпусе и государственном управлении, передает BAQ.KZ.
Новые дипломатические назначения:
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Еркебулан Сапиев, занимающий пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Турецкой Республике, назначен также Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству.
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Рауан Жумабек назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
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Барлыбай Садыков стал новым Послом Казахстана в Республике Кения и одновременно Постоянным представителем при Отделении ООН в Найроби. Он освобожден от должности посла в Эфиопии.
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Жалгас Адилбаев назначен новым Послом Казахстана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.
Освобождение от должности:
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Нажмедин Мухаметалиулы освобождён от должности Посла в ОАЭ.
Внутренние назначения:
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Василий Лавренов назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.
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