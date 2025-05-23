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Токаев произвел ряд ключевых дипломатических назначений

Назначены новые послы Казахстана в Эфиопии, ОАЭ, Кении и Турции.

Сегодня, 10:56
АВТОР
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Акорда Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подписал указы о ряде важных кадровых назначений в дипломатическом корпусе и государственном управлении, передает BAQ.KZ.

Новые дипломатические назначения:

  • Еркебулан Сапиев, занимающий пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Турецкой Республике, назначен также Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству.

  • Рауан Жумабек назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

  • Барлыбай Садыков стал новым Послом Казахстана в Республике Кения и одновременно Постоянным представителем при Отделении ООН в Найроби. Он освобожден от должности посла в Эфиопии.

  • Жалгас Адилбаев назначен новым Послом Казахстана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Освобождение от должности:

  • Нажмедин Мухаметалиулы освобождён от должности Посла в ОАЭ.

Внутренние назначения:

  • Василий Лавренов назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

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