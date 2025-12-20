Токаев: Проведение такого форума в Токио - событие большого значения для Казахстана
Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".
В своем выступлении Глава государства выразил благодарность Премьер-министру Японии Санаэ Такаичи за инициативу созыва сегодняшней исторической встречи и теплое радушие, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
"Проведение такого важного форума в Токио – уникальном по уровню своего развития мегаполисе – событие большого значения для Казахстана и, полагаю, для всей Центральной Азии. Символично, что именно Япония в лице бывшего министра иностранных дел г-жи Ёрико Кавагучи инициировала создание Диалога "Центральная Азия – Япония". Первое заседание на уровне министров иностранных дел состоялось в Астане в 2004 году. Это событие стало примером для запуска аналогичных платформ Центральной Азии с другими крупными государствами", – заявил Президент Казахстана.
По его мнению, подобные саммиты демонстрируют усиление международной субъектности Центральной Азии и ее существенной роли в международных процессах.
"Казахский народ с неизменным уважением относится к истории, традициям, культуре японского народа. Японская философия зиждется на ценностях согласия, сдержанности, мудрости, и это импонирует казахскому народу. Еще в VII веке принц Сётоку говорил о гармонии как о высшей ценности, призывая к единству и сотрудничеству. Япония вступила в историческую эпоху "Рэйва" – "Прекрасной гармонии". Нынешние взаимоотношения Японии со странами Центральной Азии уходят своими корнями в давнее прошлое, когда наши народы были объединены Великим Шелковым путем", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил экономические успехи Японии, неизменно находящиеся в авангарде научно-технического и технологического прогресса, а также динамичное развитие центральноазиатского региона с огромным потенциалом для всестороннего международного сотрудничества
Президент заявил о готовности Казахстана создать необходимые условия, обеспечить благоприятный инвестиционный климат для успешной реализации совместных проектов с Японией.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением перспективных направлений развития казахско-японского сотрудничества.
