Токаев провел переговоры с Путиным в Душанбе
Сегодня, 17:10
84Фото: Акорда
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе, передает BAQ.KZ.
Встреча состоялась после выступления Токаева на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ).
Путин поприветствовал Токаева и заявил, что очень рад встретиться отдельно.
"Поговорить о развитии наших двухсторонних отношений, сверить часы по международным сюжетам. Все очень важно. Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном. Могу смело сказать, что у нас особые отношения. И не только благодаря нашим личным, добрым, дружеским отношениям. Но и в силу того, что Казахстан и Россия в известной степени являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Казахстан в свое время выступил инициатором ЕврАзЭС и активно сейчас продвигает очень многие вопросы", - отметил Владимир Путин.По его словам, у Казахстана и России много и двусторонних вопросов, которые требуют постоянного внимания.
В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев также поблагодарил президента России за возможность встретиться в Душанбе.
"12 ноября состоится мой визит по Вашему приглашению в Россию. Мы придаем очень важное значение этому событию. Считаем, что оно будет рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству и союзничеству. Казахстан и Россия в хорошем смысле слова обречены на вечное союзничество, стратегическое партнерство и, в конце концов, дружбу. Показатели хорошие. К моему визиту в Россию мы подходим с высоким объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику. За все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику более 26 млрд долларов, и только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 млрд долларов российских инвестиций. Есть и другие крупные проекты. Достаточно сказать, что уже реализованы 114 проектов на сумму почти 22 млрд долларов, и эта работа будет продолжаться", – заявил Президент Казахстана.
