Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе, передает BAQ.KZ

Встреча состоялась после выступления Токаева на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ).

Путин поприветствовал Токаева и заявил, что очень рад встретиться отдельно.

"Поговорить о развитии наших двухсторонних отношений, сверить часы по международным сюжетам. Все очень важно. Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном. Могу смело сказать, что у нас особые отношения. И не только благодаря нашим личным, добрым, дружеским отношениям. Но и в силу того, что Казахстан и Россия в известной степени являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Казахстан в свое время выступил инициатором ЕврАзЭС и активно сейчас продвигает очень многие вопросы", - отметил Владимир Путин. По его словам, у Казахстана и России много и двусторонних вопросов, которые требуют постоянного внимания.

В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев также поблагодарил президента России за возможность встретиться в Душанбе.