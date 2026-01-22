  • 22 Января, 21:32

Токаев провел ряд встреч в Давосе

Сегодня, 19:03
Фото: Акорда

Глава государства провел ряд встреч в Давосе, передает BAQ.KZ.

В Давосе Президент Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино.

