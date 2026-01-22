Токаев провел ряд встреч в Давосе
Сегодня, 19:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:03Сегодня, 19:03
70Фото: Акорда
Глава государства провел ряд встреч в Давосе, передает BAQ.KZ.
В Давосе Президент Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино.
Самое читаемое
- Оскорбления казахов и кыргызов: суд Санкт-Петербурга займётся делом экс-супруги Бивола
- Бектенов поручил прекратить финансирование элитных частных школ
- Кто вошёл в состав Конституционной комиссии: полный перечень
- Приставания в общественных местах бьют рекорды в Казахстане
- В Кентау задержан мужчина по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних