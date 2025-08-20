В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам национальной экономики и бюджетного планирования, передает BAQ.KZ.

В работе приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и другие должностные лица.

На совещании были заслушаны доклады о текущей ситуации и перспективах развития экономики страны, а также о параметрах республиканского бюджета на 2026–2028 годы.

Президент подчеркнул важность качественного планирования и рационального распределения финансовых средств как на республиканском, так и на местном уровнях. Особое внимание, по словам Касым-Жомарта Токаева, должно быть уделено сбалансированности бюджета, своевременному финансированию социальных обязательств, поддержке долгосрочных планов регионов и целевому использованию выделяемых ресурсов.