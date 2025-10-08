Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание, посвящённое вопросам повышения качества экономического развития и обеспечения ценовой стабильности,передает BAQ.KZ.

В заседании приняли участие Премьер-министр, руководство Администрации Президента, председатель Национального банка, главы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, а также члены Правительства.

На совещании были рассмотрены меры по укреплению макроэкономической устойчивости, повышению благосостояния граждан и снижению инфляции.

Глава государства подчеркнул необходимость перехода от количественных показателей роста к качественным преобразованиям, направленным на увеличение доходов населения.

Президент отметил, что устойчивое развитие экономики возможно только при согласованных и эффективных действиях всех ответственных государственных органов.