Токаев провел совещание по вопросам макроэкономической стабильности
Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание, посвящённое вопросам повышения качества экономического развития и обеспечения ценовой стабильности,передает BAQ.KZ.
В заседании приняли участие Премьер-министр, руководство Администрации Президента, председатель Национального банка, главы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, а также члены Правительства.
На совещании были рассмотрены меры по укреплению макроэкономической устойчивости, повышению благосостояния граждан и снижению инфляции.
Глава государства подчеркнул необходимость перехода от количественных показателей роста к качественным преобразованиям, направленным на увеличение доходов населения.
Президент отметил, что устойчивое развитие экономики возможно только при согласованных и эффективных действиях всех ответственных государственных органов.
