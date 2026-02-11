Токаев провел совещание по защите прав граждан и безопасности страны
Сегодня, 19:20
Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание с участием руководства Администрации Президента, Совета Безопасности и правоохранительных органов, передает BAQ.KZ.
На встрече обсуждались вопросы защиты законных прав граждан и обеспечения общественного порядка, в рамках концепции "Закон и Порядок".
Глава государства также проинформировал участников о итогах работы Конституционной комиссии над проектом новой Конституции Республики Казахстан.
