Токаев провел телефонный разговор с премьером Пакистана
Стороны обсудили итоги референдума и развитие стратегического партнерства между странами
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который поздравил Казахстан с принятием новой Конституции, передает BAQ.kz.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением республиканского референдума по принятию новой Конституции, отметив его историческое значение для страны.
«Результаты всенародного голосования отражают высокий уровень поддержки казахским народом курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны», - подчеркнул он.
По словам главы правительства Пакистана, принятие Основного закона направлено на укрепление системы государственного управления, повышение институциональной устойчивости и обеспечение благополучия граждан.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шахбаза Шарифа за поздравления и высокую оценку итогов референдума.
Собеседники также отметили позитивную динамику развития казахско-пакистанского стратегического партнерства и обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Казахстана в Пакистан в феврале текущего года.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Самое читаемое
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив
- Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев
- Флаг Казахстана признан лучшим в мире
- 58-летнюю женщину убили в Атырау: подозреваемый задержан