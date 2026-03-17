Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который поздравил Казахстан с принятием новой Конституции, передает BAQ.kz.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением республиканского референдума по принятию новой Конституции, отметив его историческое значение для страны.

«Результаты всенародного голосования отражают высокий уровень поддержки казахским народом курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны», - подчеркнул он.

По словам главы правительства Пакистана, принятие Основного закона направлено на укрепление системы государственного управления, повышение институциональной устойчивости и обеспечение благополучия граждан.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шахбаза Шарифа за поздравления и высокую оценку итогов референдума.

Собеседники также отметили позитивную динамику развития казахско-пакистанского стратегического партнерства и обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Казахстана в Пакистан в феврале текущего года.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.