Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает BAQ.kz.
В ходе беседы Президент Израиля поздравил казахстанского лидера с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.
В разговоре также были затронуты вопросы международной повестки.
«Все государства нуждаются в мире для реализации долгосрочных планов экономического развития», - отметил Ицхак Герцог, поддержав позицию Касым-Жомарта Токаева.
Президент Казахстана, в свою очередь, подчеркнул необходимость постоянного поиска политических решений для урегулирования международных конфликтов.
Отдельно Ицхак Герцог дал высокую оценку решению Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям.
«Это служит примером стратегического подхода к достижению прочного мира на Ближнем Востоке», - заявил Президент Израиля.
