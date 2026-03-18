Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает BAQ.kz.

В ходе беседы Президент Израиля поздравил казахстанского лидера с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.

В разговоре также были затронуты вопросы международной повестки.

«Все государства нуждаются в мире для реализации долгосрочных планов экономического развития», - отметил Ицхак Герцог, поддержав позицию Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана, в свою очередь, подчеркнул необходимость постоянного поиска политических решений для урегулирования международных конфликтов.

Отдельно Ицхак Герцог дал высокую оценку решению Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям.