Путин посетит Казахстан с государственным визитом
Президенты также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ.
В ходе беседы Владимир Путин поздравил Главу государства с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Казахстана.
«Владимир Путин поздравил Главу нашего государства с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность предстоящего визита российского лидера в Казахстан.
«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важное значение запланированного на конец мая государственного визита Президента России в Казахстан для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами», — отмечается в информации.
Владимир Путин согласился с этой оценкой и подчеркнул стабильное развитие сотрудничества между странами.
«Владимир Путин согласился с такой оценкой предстоящих переговоров в Астане и отметил поступательный характер двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных отраслях», — говорится в сообщении.
