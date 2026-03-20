Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Главу государства с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Казахстана.

«Владимир Путин поздравил Главу нашего государства с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность предстоящего визита российского лидера в Казахстан.

«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важное значение запланированного на конец мая государственного визита Президента России в Казахстан для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами», — отмечается в информации.

Владимир Путин согласился с этой оценкой и подчеркнул стабильное развитие сотрудничества между странами.