Токаев обозначил приоритеты в отношениях с Монголией
Глава государства провел встречу с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый визит Дашзэгвийна Амарбаясгалана в качестве Председателя Парламента в нашу страну будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.
Глава нашего государства сообщил, что по итогам его визита в Монголию в октябре прошлого года межправительственные и межведомственные связи вышли на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев также упомянул свою недавнюю беседу с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС в Китае.
"Монголия – наш надежный и важный партнер в Азии. Прочная дружба и стратегическое партнерство между двумя странами имеют глубокие корни, что обусловлено схожестью наших традиций, культуры и общей историей. Поэтому мы готовы к совместной работе по углублению отношений", – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев указал на важность наращивания межпарламентских контактов. Казахстан заинтересован во всестороннем укреплении стратегического партнерства с дружественной Монголией.
Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.
"Убежден, что этот визит ознаменует начало новой главы в развитии двусторонних отношений. Считаю, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и братства между нашими народами, история и обычаи которых тесно переплетены с кочевой цивилизацией. С большим удовлетворением отмечаю активизацию визитов и переговоров на высшем уровне между нашими странами в последние годы", – заявил Председатель Великого Государственного Хурала Монголии.
На встрече также обсуждались вопросы межпарламентской дипломатии, торгово-экономического, межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества.
