Токаев провел встречу с Рахмоном в Астане
Президент Таджикистана прибыл для участия в экологическом саммите.
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Астану для участия в Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-таджикских отношений, договорившись повысить уровень стратегического партнерства двух стран.
Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в водно-энергетической области.
Участники встречи подчеркнули важность полноценной реализации всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон также обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.
