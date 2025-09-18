Токаев провел встречу с заместителем Верховного имама "Аль-Азхар"
идеи университета "Аль-Азхар" полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства встретился с заместителем Верховного имама университета "Аль-Азхар" Мухаммедом Абдульрахманом Аль-Дуайни, передает BAQ.KZ.
В ходе беседы Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность гостю за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
Глава государства отметил, что идеи университета "Аль-Азхар" полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.
В свою очередь Мухаммед Абдульрахман Аль-Дуайни высоко оценил вклад форума в продвижение мира и передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие Верховного имама университета "Аль-Азхар" шейха Ахмеда ат-Тайеба.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов