Токаев провел встречу с заместителем Верховного имама "Аль-Азхар"

идеи университета "Аль-Азхар" полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана.

Глава государства встретился с заместителем Верховного имама университета "Аль-Азхар" Мухаммедом Абдульрахманом Аль-Дуайни, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность гостю за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Глава государства отметил, что идеи университета "Аль-Азхар" полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.

В свою очередь Мухаммед Абдульрахман Аль-Дуайни высоко оценил вклад форума в продвижение мира и передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие Верховного имама университета "Аль-Азхар" шейха Ахмеда ат-Тайеба.

