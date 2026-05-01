Токаев проводил Путина в аэропорту после государственного визита в Казахстан
Сегодня 2026, 00:03
80Фото: Akorda.kz
Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента России Владимира Путина, завершившего государственный визит в Казахстан.
В ходе визита в Астане состоялся ряд двусторонних встреч и переговоров на высшем уровне. Также лидеры приняли участие в заседании Евразийского экономического союза и обсудили вопросы дальнейшего развития экономического сотрудничества, торговли и интеграции в рамках объединения.
По итогам встреч стороны подтвердили намерение продолжать укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.
