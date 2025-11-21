Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Астану с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул особое значение визита армянского премьера и выразил уверенность, что он придаст новый импульс развитию стратегического партнёрства между двумя странами.

"Ваш визит имеет особое значение. Мы уверены, что он придаст значительный импульс развитию стратегического партнерства между нашими странами. Это Ваш первый визит в Казахстан. Казахский народ испытывает большое уважение к народу Армении, его истории, традициям и культуре. В ходе визита будет подписан ряд важных соглашений", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Никол Пашинян поблагодарил президента Казахстана за приглашение и тёплый приём.

"Этот визит придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Считаю, что новая эпоха в наших отношениях открылась благодаря Вашему официальному визиту в Армению в прошлом году. По его итогам мы подписали ряд важнейших соглашений, часть из которых уже реализована", — сказал премьер-министр Армении.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и реализацию уже достигнутых договорённостей. По итогам визита планируется подписание ряда документов.