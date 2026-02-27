Токаев провёл переговоры с послом США
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джули Стаффт, передает BAQ.KZ.
Президент с удовлетворением отметил текущую высокую динамику казахско-американского политического диалога на высшем уровне, способствующего укреплению многопланового сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
Обсужден ход реализации наиболее важных договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подчеркнута необходимость продолжения тесной координации на уровне профильных ведомств двух стран для достижения практических результатов.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках Совета мира.
Посол США Джули Стаффт выразила глубокую признательность за активное участие и усилия Казахстана в продвижении благородных целей данной Организации.
