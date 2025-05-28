Токаев провёл переговоры с президентом Северной Македонии
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой, передаёт BAQ.KZ.
Приветствуя высокого гостя, Президент Казахстана отметил, что ее визит проходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Астаной и Скопье.
"Казахстан заинтересован в развитии всестороннего партнерства с Северной Македонией, мы рассматриваем Вашу страну как надежного партнера на Балканском полуострове", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Гордана Силяновска-Давкова поблагодарила Президента Казахстана за приглашение и отметила имеющийся высокий потенциал для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.
В ходе встречи собеседники обстоятельно обсудили торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.
Достигнута договоренность придать дополнительный импульс всему спектру казахско-македонских взаимоотношений. Особое внимание было уделено таким перспективным направлениям, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы и туризм.
Президенты поприветствовали решение известной македонской фармацевтической компании Alkaloid открыть представительство в Алматы.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
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