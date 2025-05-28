Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой, передаёт BAQ.KZ.

Приветствуя высокого гостя, Президент Казахстана отметил, что ее визит проходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Астаной и Скопье.

"Казахстан заинтересован в развитии всестороннего партнерства с Северной Македонией, мы рассматриваем Вашу страну как надежного партнера на Балканском полуострове", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Гордана Силяновска-Давкова поблагодарила Президента Казахстана за приглашение и отметила имеющийся высокий потенциал для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи собеседники обстоятельно обсудили торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

Достигнута договоренность придать дополнительный импульс всему спектру казахско-македонских взаимоотношений. Особое внимание было уделено таким перспективным направлениям, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы и туризм.

Президенты поприветствовали решение известной македонской фармацевтической компании Alkaloid открыть представительство в Алматы.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.