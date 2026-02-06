Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл рабочую встречу с руководством Конституционной комиссии. В ней приняли участие председатель комиссии – председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, заместитель председателя комиссии – Государственный советник Ерлан Карин и член комиссии – помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, передает BAQ.KZ.

Главе государства доложили о ходе работы над проектом новой Конституции. По словам Эльвиры Азимовой, после публикации проекта Основного закона для всенародного обсуждения на порталах eGov и e-Otinish поступило более 4 тысяч откликов от граждан.

В своих обращениях казахстанцы в основном высказываются в поддержку проекта, отмечая его соответствие современным реалиям и интересам общества. О поддержке новой Конституции также заявили политические партии, республиканские и региональные общественные объединения.

Президент подчеркнул необходимость продолжать работу Конституционной комиссии в открытом формате, чтобы граждане могли быть в курсе обсуждений и детально знакомиться с положениями проекта.

Касым-Жомарт Токаев поручил внимательно анализировать все предложения, поступающие от экспертного сообщества и населения.

Также сообщается, что члены Конституционной комиссии продолжат работу над редакцией отдельных статей и пунктов проекта новой Конституции. Очередные заседания комиссии запланированы на 7 февраля и на следующую неделю.