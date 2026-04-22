Токаев провёл встречу с Президентом Грузии
Стороны обсудили развитие сотрудничества и укрепление экономических связей.
В Астана на полях экологического саммита состоялась встреча Касым-Жомарт Токаев с Михаил Кавелашвили, передает BAQ.kz.
В ходе переговоров главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Грузией.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Грузия является важным партнером Казахстана на Южном Кавказе и выразил готовность придать сотрудничеству новый импульс.
Собеседники подчеркнули позитивную динамику взаимодействия и обсудили возможности расширения торгово-экономических связей.
Особое внимание было уделено развитию совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также укреплению деловых контактов между странами.
Отдельно отмечена важность эффективного использования транзитно-транспортного потенциала Казахстана и Грузии.
Кроме того, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Встреча прошла в рамках Регионального экологического саммита, который проходит в столице Казахстана.
