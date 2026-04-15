Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Астане вице-президента Турции Джевдет Йылмаз, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что Турция является стратегическим партнером Казахстана, а отношения между странами за годы сотрудничества вышли на новый уровень.

«Наши братские государства связывают узы взаимного доверия и уважения. Почти за 35 лет с момента установления дипломатических отношений наше сотрудничество поступательно развивается и вышло на качественно новый уровень. Между Казахстаном и Турцией нет каких-либо противоречий и разногласий. 14 мая Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в нашу страну с государственным визитом. В рамках визита мы проведем очередное заседание Совета стратегического сотрудничества и подпишем ряд новых соглашений», - заявил Токаев.

Итоги переговоров

Президент подчеркнул, что прошедшее в Астане заседание Межправительственной комиссии под председательством премьер-министра Казахстана и вице-президента Турции должно придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Джевдет Йылмаз поблагодарил за теплый прием и передал Токаеву приветствие от президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турецкий лидер придает особое значение предстоящему визиту в Казахстан и участию в неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане.

«На основе договоренностей, достигнутых Вами и нашим Президентом, мы с Премьер-министром Олжасом Бектеновым только что провели 14-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По его итогам мы подписали совместный план действий, включающий реализацию конкретных мер в различных сферах. Этот документ станет дорожной картой для наших торгово-экономических отношений в предстоящий период», - отметил Йылмаз.

Перспективы сотрудничества

В ходе встречи стороны обсудили расширение взаимодействия в различных сферах, включая промышленность, инфраструктуру, энергетику, логистику, агропромышленный комплекс, образование и туризм.

Также были затронуты вопросы международной повестки, в том числе ситуация на Ближнем Востоке.

Токаев высоко оценил роль Турции в обеспечении стабильности в регионе и подтвердил свое участие в Анталийском дипломатическом форуме.

Поддержка и отношения

Турецкий вице-президент поздравил Казахстан с проведением референдума по новой Конституции и пожелал стране дальнейшего развития.

Глава государства, в свою очередь, отметил поддержку турецкого народа и подчеркнул роль наблюдателей из Турции в ходе референдума.