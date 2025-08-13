Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности по вопросам противодействия наркотизму, передает BAQ.KZ.

На заседании были заслушаны доклады министра внутренних дел Ержана Саденова, председателя Комитета национальная безопасности Ермека Сагимбаева, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.

Глава государства отметил, что ситуация с распространением этого социального зла приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.

"Наркотизм разрушает общество, лишает будущего многих молодых людей, создавая прямую угрозу здоровью нации. Мировые тенденции в области наркомании и наркобизнеса приобретают тревожный характер. Правительства многих стран стали рассматривать проблему не только как физическую и психическую зависимость, но и как широкое общественное, экономическое и правовое явление. Термин наркотизм отражает такой подход", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, эксперты и ученые отмечают, что понятие наркотизм шире наркомании, оно затрагивает широкий спектр социальных, экономических и правовых проблем, в том числе и в контексте национальной безопасности.

Президент заявил о необходимости решить вопрос недостаточного охвата наркозависимых медико-реабилитационными мероприятиями.

"Многие наркозависимые и их близкие скрывают свою проблему, опасаясь огласки и осуждения", – добавил Глава государства.

Было подчеркнуто, что политика государства должна быть гибкой по отношению к наркозависимым, но жесткой и нетерпимой в отношении наркобизнеса.

Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев считает совершенствование информационно-аналитической работы по сбору и обработке статистических данных, а также отслеживанию движения химических веществ.