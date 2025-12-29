Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, посвященное вопросам устойчивости национальной энергетической системы, передает BAQ.KZ.

В ходе заседания были заслушаны доклады министра энергетики Ерлана Аккенженова, министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, а также руководителей ряда государственных органов. Обсуждалось текущее состояние энергетического сектора и ключевые вызовы, связанные с ростом потребления электроэнергии.

Глава государства отметил, что в современных условиях энергетическая безопасность является одним из базовых факторов независимости и экономической устойчивости страны. Он подчеркнул, что имеющихся ресурсов в целом достаточно для самообеспечения электроэнергией, однако увеличение спроса требует более рационального и эффективного использования существующих мощностей.

Особое внимание было уделено развитию отечественных маневренных мощностей. Наряду с реализацией планов по газовой генерации и системам накопления энергии Президент указал на важность более полного использования потенциала гидроэнергетики. Также была подчеркнута необходимость широкого внедрения водосберегающих технологий в аграрном секторе, промышленности и других отраслях экономики.

Отдельно рассмотрены вопросы научно-технического и кадрового обеспечения энергетической сферы. Глава государства отметил потребность в подготовке квалифицированных специалистов и развитии научно-исследовательской базы, в том числе в области гидроэнергетики.

По итогам заседания Правительству и акимам регионов были даны конкретные поручения, направленные на системное решение задач по обеспечению устойчивости и дальнейшему развитию энергетической отрасли страны.