Токаев: Қазақстан Халық Кеңесі займет особое место в политической системе страны
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с открытием первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает BAQ.KZ.
Глава государства назвал открытие первой сессии Совета историческим событием.
«Сегодня очень важный для нашей страны день, который с полным правом можно назвать историческим. Не сомневаюсь, что Қазақстан Халық Кеңесі – уникальный институт, обладающий конституционным статусом, – займет особое место в политической системе нашего государства», – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан переживает период масштабных преобразований, а глубокие реформы охватывают все сферы жизни общества.
«Во всех сферах жизни нашего общества реализуются глубокие реформы. Однако нельзя утверждать, что изменения на этом завершаются. Они непременно будут продолжены.
Мы приступили к модернизации системы власти в соответствии с требованиями времени. Убедительным доказательством этого служит учреждение Халық Кеңесі», - сказал Токаев.
Президент также отметил, что важный процесс трансформации начался ровно год назад.
«В своем прошлогоднем Послании народу я выступил с инициативой создания однопалатного Парламента. Данное предложение широко и заинтересованно обсуждалось в обществе. В стране прошли по-настоящему открытые и острые дискуссии. Со стороны граждан были высказаны тысячи предложений и идей. По результатам обсуждения были определены контуры глубокой конституционной реформы, самой крупной по своим масштабам за последние 30 лет», – сказал Глава государства.
Он также подчеркнул, что принятая Конституция на общенациональном референдуме призвана определить путь страны к эпохе процветания.
«Это важное историческое событие вызвало огромный интерес международного сообщества. Ведь в сегодняшней нестабильной ситуации принятие новой Конституции – крайне редкий случай в мировой практике. Авторитетные политики и эксперты единодушно называют этот шаг уникальным политическим событием, высоко оценивая его как яркое проявление решительности и созидательного подхода».
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