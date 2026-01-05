В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он высказался о восприятии истории, исторических парадоксах и опасности мифологизации прошлого, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о противоречивом отношении к историческим фигурам, Президент отметил, что история нередко демонстрирует парадоксы, когда оценки людей и событий со временем меняются. В этой связи он подчеркнул, что в общественном сознании могут искажаться роли отдельных личностей, а фигуры, чьи заслуги не подтверждены фактами и документами, подвергаются неоправданному возвеличиванию.

"То, что в нашей истории, впрочем, как и в истории других стран, много разных противоречивых сюжетов и мифологизированных героев. Мне претит искажение исторических эпизодов и возвеличивание людей, чьи заслуги перед народом крайне сомнительны, так как не были подтверждены свидетельствами и документами", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил рост общественного интереса к исторической тематике.

"В последние годы в Казахстане история стала популярной темой. Выпускаются разного рода подкасты, фильмы, статьи, книги", — сказал Президент, подчеркнув, что "широкий общественный интерес к историческим вопросам вполне понятен, это можно приветствовать".

Вместе с тем он обратил внимание на негативные явления, сопровождающие этот процесс.

"Но, к сожалению, на этой волне появились псевдоисторики, которые тиражируют выдумки и дезинформацию на потребу публике", — отметил он.

По его словам, такие люди "обвиняют другие народы в бедах нашего народа, при этом не задумываясь о последствиях для государства", в результате чего "люди начинают верить их бредням, почитать лжегероев ушедших эпох".

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подобный подход не приносит обществу пользы.

"Ничего хорошего в этом нет, это путь в "королевство кривых зеркал", — заявил Президент.

Он отметил, что общество, ориентированное на будущее, должно трезво воспринимать собственную историю.

"Мы как устремленное в будущее общество, как единая нация должны знать и принимать свою историю такой, какая она была на самом деле. Мифы нам не нужны, они вредят нашему самосознанию", — сказал Глава государства.

Президент подчеркнул объединяющую роль подлинного исторического знания.