Токаев призвал отказаться от мифов и искажения истории
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он высказался о восприятии истории, исторических парадоксах и опасности мифологизации прошлого, передает BAQ.KZ.
Отвечая на вопрос о противоречивом отношении к историческим фигурам, Президент отметил, что история нередко демонстрирует парадоксы, когда оценки людей и событий со временем меняются. В этой связи он подчеркнул, что в общественном сознании могут искажаться роли отдельных личностей, а фигуры, чьи заслуги не подтверждены фактами и документами, подвергаются неоправданному возвеличиванию.
"То, что в нашей истории, впрочем, как и в истории других стран, много разных противоречивых сюжетов и мифологизированных героев. Мне претит искажение исторических эпизодов и возвеличивание людей, чьи заслуги перед народом крайне сомнительны, так как не были подтверждены свидетельствами и документами", — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил рост общественного интереса к исторической тематике.
"В последние годы в Казахстане история стала популярной темой. Выпускаются разного рода подкасты, фильмы, статьи, книги", — сказал Президент, подчеркнув, что "широкий общественный интерес к историческим вопросам вполне понятен, это можно приветствовать".
Вместе с тем он обратил внимание на негативные явления, сопровождающие этот процесс.
"Но, к сожалению, на этой волне появились псевдоисторики, которые тиражируют выдумки и дезинформацию на потребу публике", — отметил он.
По его словам, такие люди "обвиняют другие народы в бедах нашего народа, при этом не задумываясь о последствиях для государства", в результате чего "люди начинают верить их бредням, почитать лжегероев ушедших эпох".
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подобный подход не приносит обществу пользы.
"Ничего хорошего в этом нет, это путь в "королевство кривых зеркал", — заявил Президент.
Он отметил, что общество, ориентированное на будущее, должно трезво воспринимать собственную историю.
"Мы как устремленное в будущее общество, как единая нация должны знать и принимать свою историю такой, какая она была на самом деле. Мифы нам не нужны, они вредят нашему самосознанию", — сказал Глава государства.
Президент подчеркнул объединяющую роль подлинного исторического знания.
"История должна быть фактором консолидации общества, а не предметом бесконечных споров и даже вражды", — заявил он, добавив, что "реальная, а не придуманная история учит избегать ошибок прошлого, упорно работать над недостатками, уверенно идти вперед".
Самое читаемое
- Трамп: "Куба падёт сама". США отказались от войны, но заявили о гибели кубинцев
- Три железнодорожных вокзала реконструируют в СКО
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы
- В Казахстане изменился порядок налогообложения транспортных средств
- Марко Рубио может возглавить управление Венесуэлой после смены власти