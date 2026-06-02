Токаев раскритиковал ситуацию с инфраструктурой в Алматинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о серьезном разрыве между амбициозными планами по строительству Alatau Smart City и реальным состоянием инфраструктуры в Алматинской области.

На совещании по развитию города Алатау Глава государства обратил внимание на многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются жители населенных пунктов, вошедших в состав нового города.

По словам Президента, жители Жетыгена, Коянкуса и других населенных пунктов продолжают жаловаться на отсутствие качественных дорог, стабильного интернета, центрального водоснабжения и регулярные перебои с электроснабжением.

"Налицо явный контраст между задачами строительства Alatau Smart City и реальным социально-экономическим положением в области. Давайте будем говорить об этом открыто", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что проблемы носят системный характер и затрагивают не только будущий город Алатау, но и всю область. По его словам, износ электросетей достигает 70%. Только в 2025 году было зафиксировано 919 отключений электроэнергии, а с начала 2026 года – уже 201 случай.

Кроме того, в новых районах Алатау строительство инженерной инфраструктуры все еще находится на стадии проектирования, а проекты по реконструкции трех подстанций и расширению мощности водозаборного объекта отстают от графика.

Глава государства назвал такую ситуацию упущением со стороны ответственных государственных органов.

"Данную ситуацию считаю упущением со стороны Правительства, в частности заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева и акима Марата Султангазиева", – подчеркнул Президент.

Потери энергии сопоставимы с потреблением целого региона

Отдельное внимание Токаев уделил вопросам энергоэффективности. По его словам, Казахстану необходимо не только строить новые энергетические мощности, но и сокращать существующие потери.

Президент предложил активнее внедрять концепцию First Fuel, разработанную Международным энергетическим агентством. Она предполагает повышение энергоэффективности и рациональное использование ресурсов.

По данным, озвученным на совещании, потери электроэнергии и теплоэнергии в Казахстане составляют около 10%. Только в 2024 году страна потеряла более 9 млрд киловатт-часов электроэнергии.

"Это превышает валовое потребление всей Атырауской области", – отметил Глава государства.

Кроме того, энергоемкость экономики Казахстана остается одной из самых высоких в мире. По словам Президента, этот показатель вдвое превышает среднемировой уровень и в 3,5 раза выше показателей стран ОЭСР.

Токаев подчеркнул, что проблемы отрасли связаны не только с изношенными сетями, но и с низкой культурой энергопотребления.

"Нам следует разъяснять людям, что электроэнергию нужно экономить. Город Алатау должен стать примером рациональных, ресурсосберегающих подходов", – заявил Президент.

По итогам совещания Правительству и местным исполнительным органам поручено ускорить развитие инфраструктуры региона и усилить работу по повышению энергоэффективности.