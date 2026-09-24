Президент рассказал, как интересы регионов будут представлять после прекращения работы Сената

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что после прекращения работы Сената интересы регионов будут доводиться до центральных государственных органов через Курултай и Қазақстан Халық Кеңесі. Об этом Глава государства сказал на первой сессии Халық Кеңесі, которая проходит 23–24 сентября в Астане.

По словам Президента, треть состава Халық Кеңесі представляют регионы – в том числе депутаты маслихатов и члены общественных советов. Всего в состав нового органа вошли 126 человек.

«В обществе может возникнуть, можно сказать, уже задается вопрос: "Будут ли регионы услышаны после прекращения работы Сената?" Но повода для беспокойства нет. Теперь интересы регионов будут доводиться до центральных государственных органов Курултаем и Халық Кеңесі», – сказал Токаев.

Президент отметил, что маслихаты должны тесно взаимодействовать с Курултаем, обеспечивая постоянную обратную связь между регионами и центром, а также готовить предложения по совершенствованию законодательства.

Отдельно Глава государства остановился на работе общественных советов. По его словам, их возможности необходимо шире использовать при обсуждении вопросов общенационального значения.

«В этой связи необходимо усовершенствовать законодательство об общественных советах. Халық Кеңесі призван наладить системное взаимодействие с общественными советами и выработать комплекс мер по их всесторонней поддержке», – заявил Президент.

Токаев поручил Правительству совместно с Халық Кеңесі разработать механизмы повышения профессионального потенциала общественных советов.

Еще одним направлением станет общественный контроль. Президент обратил внимание, что сейчас в стране нет единой процедуры его проведения и общих критериев оценки.

«Халық Кеңесі следует принять активное участие в систематизации и упорядочении сферы общественного контроля. К этой работе необходимо шире привлекать независимых экспертов и квалифицированных специалистов», – сказал Глава государства.

Осуществление общественного контроля действительно закреплено среди направлений работы Халық Кеңесі. В структуре его Секретариата также предусмотрен отдельный отдел по взаимодействию с маслихатами и общественными советами.