Токаев рассказал какие задачи стоят перед новым Курултаем

Напомним, с 1 июля 2026 года в Казахстане вступает в силу новая Конституция, согласно которой двухпалатный Парламент, состоящий из Сената и Мажилиса, прекращает свою деятельность. Вместо него будет сформирован однопалатный профессиональный Курултай, который станет высшим законодательным органом страны. В его состав войдут 145 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Первые выборы в новый Курултай планируется провести в августе.