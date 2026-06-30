Токаев рассказал какие задачи стоят перед новым Курултаем

Сегодня 2026, 12:23
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Архивное фото Акорды Сегодня 2026, 12:23
Сегодня 2026, 12:23
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Фото: Архивное фото Акорды

Глава государства Касым–Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что формула "Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство" обрела полноценное институциональное воплощение

"Формула государственной власти: сильный Президент, влиятельный Курултай подотчётное Правительство — обрела полноценное институциональное воплощение. В обновлённом балансе ветвей власти Президент сохранил свою ключевую роль как символ независимости и единства государства, гарант соблюдения Конституции, законных прав и свобод граждан. Крайне важно понимать и учитывать, что Казахстан остаётся президентской республикой, где Президент является главным должностным лицом государства, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными силами, назначает на должности руководителей всех правоохранительных органов определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, представляет наше государство на международной арене", – сказал Токаев.

Он отметил, что модернизация предусматривает дальнейшую трансформацию парламентской системы.

"Курултаю предстоит ликвидировать все препятствия в виде бюрократических процедур, повысить скорость и качество законотворчества, организовать эффективную деятельность квалифицированных экспертов и консультантов", – сказал Президент.

Напомним, с 1 июля 2026 года в Казахстане вступает в силу новая Конституция, согласно которой двухпалатный Парламент, состоящий из Сената и Мажилиса, прекращает свою деятельность. Вместо него будет сформирован однопалатный профессиональный Курултай, который станет высшим законодательным органом страны. В его состав войдут 145 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Первые выборы в новый Курултай планируется провести в августе.

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