Токаев рассказал какие задачи стоят перед новым Курултаем
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Глава государства Касым–Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что формула "Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство" обрела полноценное институциональное воплощение
"Формула государственной власти: сильный Президент, влиятельный Курултай подотчётное Правительство — обрела полноценное институциональное воплощение. В обновлённом балансе ветвей власти Президент сохранил свою ключевую роль как символ независимости и единства государства, гарант соблюдения Конституции, законных прав и свобод граждан. Крайне важно понимать и учитывать, что Казахстан остаётся президентской республикой, где Президент является главным должностным лицом государства, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными силами, назначает на должности руководителей всех правоохранительных органов определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, представляет наше государство на международной арене", – сказал Токаев.
Он отметил, что модернизация предусматривает дальнейшую трансформацию парламентской системы.
"Курултаю предстоит ликвидировать все препятствия в виде бюрократических процедур, повысить скорость и качество законотворчества, организовать эффективную деятельность квалифицированных экспертов и консультантов", – сказал Президент.
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