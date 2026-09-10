Токаев рассказал о глубоком обновлении системы госуправления Казахстана

В Казахстане в ближайшее время будет сформирован новый высший консультативный орган – Халық Кеңесі. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с министрами внутренних дел стран – членов Организации тюркских государств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства рассказал зарубежным коллегам о преобразованиях в системе государственного управления и безопасности после принятия новой Конституции.

«В частности, создан новый государственный орган – Аппарат Совета Безопасности, в функции которого входят всесторонний анализ глобальных и национальных вызовов и координация работы в сфере национальной безопасности. Кроме того, в ближайшее время будет сформирован высший консультативный орган – Халық Кеңесі», – сказал Президент.

По словам Токаева, изменения затронут в том числе правоохранительную сферу.

«Происходит глубокое обновление системы государственного управления. Масштабные преобразования затронут все сферы, включая правоохранительную деятельность», – подчеркнул он.

Токаев рассказал о новой системе госуправления

Президент напомнил, что в марте в Казахстане состоялся общенациональный референдум и была принята новая Конституция, в которой соблюдение прав и свобод граждан, а также обеспечение Закона и Порядка закреплены в качестве основных принципов государства.

Кроме того, в стране учреждена должность Вице-Президента и начал работу новый состав Правительства.

«Глобальная ситуация приобрела нестабильный, непредсказуемый характер. Несмотря на это, перед всеми странами открываются новые возможности. Если мы хотим быть в числе процветающих государств, идущих в фарватере прогресса, необходимо действовать решительно и оперативно», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудничество правоохранительных органов стран ОТГ

Встреча прошла в преддверии заседания Совета министров внутренних дел стран Организации тюркских государств.

В ней приняли участие главы МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов, Кыргызстана Улан Ниязбеков, Турции Мустафа Чифтчи, Узбекистана Азиз Ташпулатов и Казахстана Ержан Саденов.

Токаев отметил, что взаимодействие тюркских государств охватывает все больше направлений, включая сотрудничество силовых структур.

«Организация тюркских государств вносит огромный вклад в укрепление нашей дружбы. Казахстан придает приоритетное значение углублению всестороннего взаимодействия с этой авторитетной структурой. Государства-участники организации наращивают взаимосвязи в различных сферах, в том числе между силовыми структурами», – сказал Президент.

В завершение встречи Глава государства передал приветствия лидерам стран ОТГ и призвал сохранять дружественные отношения.